Подозреваемый в планировании похищений и атак, включая нападающего Реала Килиана Мбаппе, 18-летний Клеман Л. был задержан во Франции.

Во Франции 18-летний Клеман Л. был обвинен в принадлежности к преступной группировке, которая планировала ряд атак и похищений. Как сообщает Le Parisien, среди предполагаемых жертв преступников находился Килиан Мбаппе, нападающий Реала и капитан французской национальной команды.



Расследование данного дела началось в апреле этого года после неудачной попытки ограбления ювелирного магазина в Нейи-сюр-Сен. 4 мая вооруженная группировка вернулась и унесла товары на общую сумму 150 тысяч евро. Один из подозреваемых был задержан в течение получаса после происшествия, что привело следователей к Клеману Л.



Клеман Л. был задержан 21 августа в Нантере вместе с предполагаемым соучастником. Во время обыска был конфискован его мобильный телефон, в котором был найден список из 26 потенциальных жертв-мультимиллионеров, включая Мбаппе, китайского оптовика и турецкого миллиардера.



"Я осознаю, что факты серьезные. Меня окружают сумасшедшие и террористы, и я не думаю, что это помогает мне стать лучше. Я очень хочу стать шеф-поваром - это моя мечта еще с детства", - заявил Клеман Л. на первом судебном слушании.



Тем временем, защитник мадридского футбольного клуба лишился водительских прав за превышение допустимого уровня алкоголя в крови.