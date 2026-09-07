Тайсон Фьюри вызывает Усика на реванш после неудачных переговоров с Джошуа

Фьюри предлагает Усику реванш в ноябре 2026 после неудачных переговоров с Джошуа.

Тяжеловес из Великобритании Тайсон Фьюри вернулся в медийное пространство, сделав заметное заявление. Он предложил Александру Усику, бывшему абсолютному чемпиону мира, организовать их следующий поединок в конце 2026 года.

Такое предложение последовало после неудачных переговоров Фьюри с его соотечественником Энтони Джошуа, которого Фьюри открыто унизил, обвинив в трусости.



"Похоже, Эй Джей снова обосрался… Александр, ты знаешь, что он … никогда не осмелился бы драться с Цыганским королем, в отличие от тебя, у которого хватило смелости сделать это дважды. Дважды. И ты знаешь, насколько это тяжело. Слушай, в прошлый раз решение судей было в твою пользу. Что ж, справедливо, поздравляю. Но давай сделаем это снова. Давай проведем реванш в ноябре. Дай мне знать, потому что я уже ищу нового соперника", - заявил Фьюри.



Усик пока не ответил, но перепостил это сообщение.



Стоит отметить, что в то время как британский тяжеловес ищет новых противников, украинский чемпион успевает получать награды в совершенно другой области.