Хэмилтон разочарован отсутствием командных правил в Феррари

Хэмилтон критикует отсутствие ясных правил взаимодействия в команде Феррари после инцидента на Гран-при Италии.

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон высказал свое разочарование по поводу действий своего коллектива в ходе Гран-при Италии.



В начале гонки его партнер по команде Шарль Леклер вытолкнул Хэмилтона с трассы, что привело к снижению его позиций.



По окончании гонки Хэмилтон прокомментировал действия команды, отметив отсутствие ясных правил взаимодействия между пилотами.



"Все сводится к правилам ведения борьбы между напарниками на трассе. Когда я выступал за Мерседес, у нас были четко прописанные правила ведения такой борьбы. И до чего-то действительно плохого дело не доходило. Да, у нас с Нико Росбергом было несколько неприятных моментов, но зачастую все было хорошо.

Здесь же никаких правил ведения борьбы нет. И это нужно исправить. Этот инцидент в первом повороте очень плохо повлиял на перспективы команды в гонке, отбросил нас далеко назад по позициям. После случившегося я постарался перегрузиться и подумал: "Ладно, я постараюсь отыграться и наверстать потерянное". Но потом нам пришлось остановиться. Думаю, мы ошиблись с выбором шин".



Стоит отметить, что победителем гонки в Монце стал Андреа Кими Антонелли.

Ранее Пиастри получил штраф за мешающее вождение, что снизило его стартовую позицию на Гран-при Италии.