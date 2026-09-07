Главный тренер Фиорентины уходит после четырех матчей и поражений в Серии А

Гроссо ушел с поста главного тренера Фиорентины после четырех неудачных матчей.

Главный тренер Фиорентины Фабио Гроссо подал в отставку, сообщил официальный сайт Фиорентины.



Специалист из Италии принял решение об уходе после того, как провел всего четыре матча в качестве руководителя команды.



Стоит отметить, что Гроссо был назначен на эту должность в июне этого года. Клуб инвестировал примерно 150 миллионов евро в трансферы, однако не смог достичь желаемых результатов.



Фиорентина потерпела поражение во всех трех играх Серии А со счетом 1:9 и сейчас находится на последнем месте в рейтинге. Единственной победой команды под руководством Гроссо стало преодоление Беневенто в Кубке Италии.



Ранее сообщалось, что Интер столкнулся с серьезными проблемами в составе команды.