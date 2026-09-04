Тайсон Фьюри вызывает на бой Александра Усика: Эй ты, сенсей, вот он я - погнали!

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Бывший обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о своем желании провести третий бой с Александром Усиком, экс-абсолютным чемпионом дивизиона.



В контексте неясности касательно возможности устроить бой с Энтони Джошуа Фьюри вызвал на бой Усика, предложив устроить третий поединок.

Фьюри цитирует Boxing News:

Некто, о ком я не премину вспомнить здесь, как-то сказал: Александр - поводырь Джошуа. Да, он боец, он еще тот смельчак, я это знаю и то, что у него нет запланированных боев. Что же, давайте сообразим это в США. Здесь я добьюсь справедливого результата. На этот раз все будет на самом деле честно.

Я - Ахилл, Александр, я жду тебя, недотепа. Давай сообразим бой третий. Если твой напарник лажает, превратился в подлеца и труса, то тебе, как я знаю, хватит смелости, да и потом ты знаешь, что твой самый большой куш в жизни представляю я.

Я пойду на это, как и в прошлый раз, только ради тебя, Усик. Давай, кролик, погнали. Я дам этому болвану еще несколько дней подумать, а потом приду за тобой, парниша. Итак, сенсей, я иду, погнали.