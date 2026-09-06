Украинский теннисист Кравченко завоевывает первый челленджер в Болгарии

Путь Кравченко к титулу: от первого матча до победы в финале челленджера в Пловдиве.

Теннисист из Украины Георгий Кравченко стал победителем челленджера в болгарском Пловдиве. В решающем матче он одолел представителя Болгарии Янаки Милева со счетом 6:0, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут.



Путь Кравченко к победе на турнире в Болгарии начался с матча против Даниэля Синякова из Чехии, которого он обыграл в трех сетах, отыграв пять матчболов. Далее он встретился с Огненом Миличем из Сербии, восьмым посеянным, и выиграл у него в двух сетах.



В четвертьфинале челленджера Кравченко встретился с соотечественником Александром Овчаренко и одержал победу, выиграв у Овчаренко в двух сетах и пробившись в полуфинал. Затем он сыграл с сербом Душаном Обрадовичем за выход в финал и победил в трех сетах (2:6, 6:2, 6:3).



Это первый титул Кравченко на турнирах серии челленджер - ранее он не проходил дальше второго круга на подобных соревнованиях. Так, он стал 13-м украинцем, добравшимся до финала турнира ATP Challenger Tour.



После триумфа в Пловдиве 26-летний Кравченко обновит свой личный рекорд в мировом рейтинге, поднимаясь с 392-го места на несколько позиций вверх, оставаясь всего в двух очках от входа в топ-300.



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