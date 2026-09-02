Рейтинг BoxRec: кто возглавил топ-10 лучших украинских боксеров

Владимир Кличко возглавил рейтинг лучших украинских боксеров всех времен по версии BoxRec, опередив брата Виталия и Александра Усика.

Статистическая платформа BoxRec опубликовала рейтинг десяти наиболее выдающихся украинских профессиональных боксеров всех времен, без учета весовых категорий.



Лидером списка стал Владимир Кличко. Этот украинский спортсмен 23 раза побеждал претендентов на мировой чемпионский титул в супертяжелом весе и владел чемпионскими поясами в различные периоды с 2000 по 2015 год. По данным WBO, он был чемпионом в 2000-2003 и 2008-2015 годах, по версии IBF и IBO - с 2006 по 2015 год, а по версии WBA - с 2011 по 2015 год. В общей сложности Кличко провел 69 боев, из которых выиграл 64, 54 победы были одержаны нокаутом. Он удерживал чемпионские титулы в течение 4382 дней, что является рекордом в тяжелом весе.



В рейтинге также участвуют брат Владимира, Виталий Кличко, и Александр Усик. Василий Ломаченко занимает четвертое место.



Перечень 10 лучших боксеров Украины по версии BoxRec:



1. Владимир Кличко

2. Виталий Кличко

3. Александр Усик

4. Василий Ломаченко

5. Сергей Дзинзирук

6. Виктор Постол

7. Владимир Сидоренко

8. Андрей Котельник

9. Александр Гвоздик

10. Вячеслав Сенченко



Рейтинг BoxRec создается автоматически с использованием сложного алгоритма, который учитывает количество боев, качество соперников и исходы поединков.



Стоит отметить, что Усик уже определился с соперником для своего, возможно, последнего боя в карьере.