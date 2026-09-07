Довбик спасает Болонью: дебютный гол в добавленное время обеспечивает ничью
Довбик спасает Болонью от поражения, забив гол в добавленное время и обеспечив ничью 2:2 с Сассуоло.
Украинский футболист Артем Довбик забил свой дебютный гол за Болонью, помогая команде избежать третьего подряд проигрыша. Довбик вышел на поле на 66-й минуте и забил гол в добавленное время, обеспечив ничью в матче.
Во время игры Болонья уступала Сассуоло со счетом 1:2. Но на 90+1-й минуте Довбик воспользовался ошибкой вратаря и забил гол с небольшого расстояния.
Гол Довбика установил окончательный счет матча - 2:2, принеся Болонье ее первый балл в этом сезоне. В двух предшествующих турах команда проиграла.
Отметим, что в преддверии матча с Реалом Интер потерял своего лидера: Федерико Димарко получил травму.
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