Довбик спасает Болонью: дебютный гол в добавленное время обеспечивает ничью

Довбик спасает Болонью от поражения, забив гол в добавленное время и обеспечив ничью 2:2 с Сассуоло.

Украинский футболист Артем Довбик забил свой дебютный гол за Болонью, помогая команде избежать третьего подряд проигрыша. Довбик вышел на поле на 66-й минуте и забил гол в добавленное время, обеспечив ничью в матче.



Во время игры Болонья уступала Сассуоло со счетом 1:2. Но на 90+1-й минуте Довбик воспользовался ошибкой вратаря и забил гол с небольшого расстояния.

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