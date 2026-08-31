Усик о победе Хрговича: В боксе все исходы возможны!

Хргович удивил публику, одержав победу над Итаумой и нанеся ему первое профессиональное поражение.

Александр Усик, украинский боксер, выразил свое видение итога боя между Итаумой и Хрговичем.



Стоит отметить, что Хргович, к удивлению многих, победил британца, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.



Усик подчеркнул, что триумф Хрговича еще раз доказывает, что в боксе все исходы возможны.





Бой между Итаумой и Хрговичем - еще одно напоминание о том, насколько непредсказуемым может быть бокс. Как только выходишь на ринг, может случиться что угодно. Поздравляем, Филип, с великолепной победой! Мозес, это еще не конец. Вернись еще сильнее и продолжай двигаться вперед. Твой путь только начался.

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