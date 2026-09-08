Марта Костюк входит в ТОП-10 лучших теннисисток мира после US Open-2026

Костюк достигает новых высот: после US Open-2026 она входит в топ-10 мирового рейтинга WTA, став второй украинкой, достигшей этого успеха.

После участия в US Open-2026 Марта Костюк впервые в своей спортивной карьере войдет в десятку лучших теннисисток мира по версии WTA.



На известном американском турнире Большого шлема Костюк смогла дойти до стадии 1/8 финала, где уступила нынешнему обладателю титула Уимблдона. В то же время, ее главные конкуренты за позицию в топ-10, Наоми Осака из Японии и Ива Йович из США, не сумели пройти в четвертьфинал US Open, и, следовательно, не смогли обойти украинку по количеству набранных очков.



Так, Костюк станет второй теннисисткой из независимой Украины, которой удалось попасть в топ-10 мирового рейтинга. Первой, кто сумел преодолеть этот важный рубеж, была Элина Свитолина в феврале 2017 года.



В текущем сезоне Костюк показала отличные результаты, достигнув финала на турнире WTA 500 в Брисбене, выиграв турниры WTA 250 в Руане и престижный WTA 1000 в Мадриде, а также неожиданно пробившись в полуфиналы на Ролан Гаррос и Уимблдоне.



Стоит отметить, что лидер украинского тенниса Элина Свитолина ранее завершила свое участие в US Open на стадии 1/16 финала.