Мальдера призывает фанатов поддержать команду на домашних матчах Лиги наций
Мальдера призывает украинских фанатов поддержать национальную команду на домашних матчах Лиги наций, которые пройдут в Трнаве, Словакия.
Итальянский специалист Андреа Мальдера, возглавляющий украинскую национальную футбольную команду, обратился на украинском языке к украинским фанатам. Он призвал их поддержать команду в предстоящих домашних матчах Лиги наций.
"Всем привет! До наших матчей Лиги наций осталось меньше месяца. Нам очень нужна ваша поддержка, ведь победить мы можем только вместе. Поэтому покупайте билеты по ссылке и приходите на стадион в желтом", - обратился Мальдера к болельщикам.
Следующие домашние матчи украинская команда сыграет в Трнаве, Словакия. 2 октября подопечные Мальдеры встретятся с командой Северной Ирландии, а 5 октября - с командой Венгрии. Оба матча состоятся на стадионе, названном в честь Антона Малатинского.
Фанатам предлагается приобрести абонемент на оба матча. Стоимость абонемента, согласно данным от билетного сервиса, колеблется от 40 до 167 евро.
Перед этими домашними матчами украинская команда проведет два гостевых матча. 25 сентября украинцы встретятся с Венгрией в Будапеште, а 28 сентября - с Грузией в Тбилиси. Эти встречи станут первыми для Украины в новом сезоне Лиги наций.
Также стало известно о ситуации с Романом Яремчуком, одним из форвардов украинской команды, который имеет возможность вернуться в состав греческого клуба Олимпиакос.
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