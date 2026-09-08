Мальдера призывает фанатов поддержать команду на домашних матчах Лиги наций

Мальдера призывает украинских фанатов поддержать национальную команду на домашних матчах Лиги наций, которые пройдут в Трнаве, Словакия.

Итальянский специалист Андреа Мальдера, возглавляющий украинскую национальную футбольную команду, обратился на украинском языке к украинским фанатам. Он призвал их поддержать команду в предстоящих домашних матчах Лиги наций.



"Всем привет! До наших матчей Лиги наций осталось меньше месяца. Нам очень нужна ваша поддержка, ведь победить мы можем только вместе. Поэтому покупайте билеты по ссылке и приходите на стадион в желтом", - обратился Мальдера к болельщикам.

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