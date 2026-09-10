Тренер Олимпиакоса Мендилибар уходит в отставку: эпоха завершена
Главный наставник футбольного клуба Олимпиакос Хосе Луис Мендилибар покинул свою должность, сообщается на официальном интернет-ресурсе греческого клуба.
Информация, связанная с прекращением трудовых отношений 65-летнего испанского специалиста, действующий контракт которого был рассчитан до лета 2027 года, не была разглашена.
"Он навсегда останется частью истории нашего клуба. Он будет занимать особое место в пантеоне легенд Олимпиакоса и в сердцах всей нашей красно-белой семьи. Однако в футболе, как и в жизни, разделы в конце концов заканчиваются. Однако вечно живет то, чего ты добился.
Благодарность, уважение и любовь семьи Олимпиакоса останутся с Вами навсегда, как и объединившие нас глубокие эмоции, и никогда не исчезнут. Благодарность за все", - гласит заявление клуба.
Мендилибар возглавил Олимпиакос в феврале 2024 года. Под его руководством команда стала обладателем чемпионата, Кубка и Суперкубка Греции, а также в сезоне 2023/24 завоевала свой первый еврокубок - Лигу конференций, что стало дебютом для клуба и страны.
Стоит отметить, что в составе греческой команды выступает украинский нападающий Роман Яремчук.
Ранее было упомянуто, что Яремчук может вернуться в состав Олимпиакоса.