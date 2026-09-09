Барселона разгромила Фейеноорд в Лиге чемпионов: итоговый счет 5:1

Барселона одерживает победу над Фейеноордом в Лиге чемпионов со счетом 5:1, демонстрируя доминирование на поле.

В первом туре Лиги чемпионов, который прошел в среду, 9 августа, Барселона принимала на своем поле Фейеноорд.



С начала игры каталонцы контролировали ход встречи. Рафинья отметился первым голом в матче, благодаря замечательному ассисту Ямаля. Через 15 минут Адейеми поразил ворота соперника точным ударом в девятку.



Фейеноорд пытался организовать контратаки, но Барселона надежно защищала свои ворота.



Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Барселона быстро забила еще один гол, на который Фейеноорд ответил своим, но его в итоге аннулировали.



Барселона не торопилась увеличивать свое преимущество, и темп игры снизился. Однако ближе к концу матча обе команды вновь увеличили интенсивность игры и забили еще три гола. Последний гол в матче забил Габриэл Жезус.



Итоговый счет матча: Барселона - Фейеноорд - 5:1

Авторы голов: Рафинья (3, 57 минуты), Адейеми (22 минута), Ямаль (77 минута), Жезус (85 минута) - Стейн (82 минута).