Арсенал одерживает победу над Наполи в открывающем туре Лиги чемпионов, благодаря голу Эдегора на 75-й минуте.

В среду, 9 сентября, Арсенал сыграл против Наполи на домашнем стадионе последнего в рамках открывающего тура Лиги чемпионов.



С начала встречи команда, возглавляемая Аллегри, показала свою тактику - активную защиту. Несмотря на это, Наполи сумел создавать возможности для атаки, в то время как Арсенал действовал более агрессивно.



Во втором тайме Наполи решил не рисковать и почти не проявлял активности в нападении, стремясь довести игру до нулевой ничьи. Однако их тактика не оправдала себя.



На 75-й минуте Цолис совершил отличную передачу Эдегору, который удачно забил гол.



Итоговый счет встречи Наполи против Арсенала - 0:1

Гол забил: Эдегор, 75 минута.

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