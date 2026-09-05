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Барселона назначает Рафинью и Педри главными капитанами сезона-2026/27

Рафинья и Педри возглавят команду, а Эрик Гарсия, Френки де Йонг и Ламин Ямаль станут дополнительными капитанами в сезоне-2026/27.
Барселона назначает Рафинью и Педри главными капитанами сезона-2026/27
Рафинья / Getty Images

Барселона определила окончательный список своих капитанов на сезон-2026/27. Главный тренер команды Ханси Флик сам выбрал Рафинью и Педри на две ведущие позиции. Остальные три капитана были выбраны игроками команды посредством голосования.

В список капитанов вошли Эрик Гарсия, Френки де Йонг и Ламин Ямаль.

Рафинья уже исполнял обязанности капитана Барселоны в матче против Аль-Ахли за Кубок Жоана Гампера. Бразилец забил гол с пенальти, приведя свою команду к победе со счетом 2:1, и был признан лучшим игроком матча.

Гарсия и де Йонг выбраны за их авторитет в команде и опыт. Включение 19-летнего Ямаля в список капитанов стало неожиданностью. Он является самым юным игроком в этой группе.

Пересмотр капитанского состава стал необходимым после того, как Марк-Андре тер Стеген и Рональд Араухо были отданы в аренду.

Стоит отметить, что 6 сентября Барселона заявила о приобретении форварда из Арсенала.

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