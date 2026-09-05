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Бой века: Джошуа против Фьюри может состояться на Уэмбли

"Переговоры о бое Джошуа против Фьюри теперь ведутся о проведении поединка на стадионе Уэмбли в Лондоне", - заявил промоутер Эдди Хирн.
Бой века: Джошуа против Фьюри может состояться на Уэмбли
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

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Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил о переориентации в переговорах о бое против Тайсона Фьюри.

Несмотря на то, что команда Джошуа настойчиво требовала проведения поединка на родной земле боксеров, ранее были предложения устроить бой в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden 20 ноября.

Тем не менее Хирн теперь заявляет, что обсуждается вариант проведения боя в Лондоне на известном стадионе Уэмбли.

Хирн опубликовал в своем Instagram:

Хочу поблагодарить всех и каждого за такую невероятную поддержку. Вас услышали, и переговоры о проведении боя на Уэмбли возобновились.

Давайте напишем свою страницу в истории, устроив одно из самых масштабных спортивных событий, которые когда-либо видела Великобритания.

 

 



Ранее было упомянуто, что WBC готово одобрить бой Фьюри - Джошуа в качестве финального элиминатора.

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