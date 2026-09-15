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Яремчук заменяет Эль-Кааби в Олимпиакосе: УЕФА утвердила замену из-за травмы

Яремчук заменяет Эль-Кааби в Олимпиакосе после травмы последнего, подтвержденной медицинскими справками.
Яремчук заменяет Эль-Кааби в Олимпиакосе: УЕФА утвердила замену из-за травмы
Роман Яремчук / Getty Images

УЕФА утвердила замену в рядах Олимпиакоса: форвард марокканской национальной команды Аюб Эль-Кааби был заменен на Яремчука из-за серьезного повреждения. Олимпиакос предоставил необходимые медицинские справки, что дало возможность Яремчуку заменить Эль-Кааби в составе команды.

Следует упомянуть, что изначально Яремчук не был включен в состав Олимпиакоса для участия в отборочных матчах Лиги чемпионов, а также не был внесен в список команды для главного этапа Лиги Европы. Однако, с сентября, украинский игрок начал получать время на поле.

В дополнение к этому, недавно произошли изменения в тренерском штабе Олимпиакоса: испанец Иманол Альгуасиль заменил своего соотечественника Хосе Луиса Мендилибара на должность главного тренера.

16 сентября греческая команда сыграет против польской Ягеллонии.

Между тем, ранее Ювентус впервые в истории провел матч Серии А без итальянских полевых игроков в составе.

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