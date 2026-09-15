Верес готов привлечь украинцев, но отталкивается от высоких цен

Верес ищет таланты за рубежом из-за высокой стоимости украинских футболистов, но готов привлечь их при подходящих условиях.

Официальный представитель Вереса заявил, что клуб с удовольствием бы привлек больше украинских футболистов, однако их стоимость на сегодняшний день достаточно велика.



"Я бы также хотел украинца взять, но, поверьте мне, сейчас хороший украинец стоит очень много", - сказал Габовда в интервью Veres TV.



Он подчеркнул, что у клуба есть два основных пути: развивать собственных игроков или искать таланты за рубежом. Габовда упомянул Бразилию как одну из потенциальных стран для поиска.



"У них многомиллионная аудитория и много игроков на одну позицию, которые хотят получить свой шанс", - объяснил спортивный директор.



Однако, Габовда подчеркнул, что клуб не подписывает контракты с футболистами только на основе их национальности:



"Ты не можешь просто любого бразильца взять, потому что он бразилец. Ты же его так же анализируешь, смотришь. И тех игроков, которых мы взяли и берем, - вы же видите, что у нас процент попадания очень большой".



Верес продолжает следить за украинцами, играющими за границей, и готов привлечь их обратно в украинский чемпионат при подходящих условиях.



"Если есть такой момент, когда мы можем вернуть из Европы украинцев - мы это делаем. Примером является Никита Александров - парень пришел с правильной философией, идеологией его развития", - добавил Габовда.



Напомним, что Ярмоленко забил свой 124-й гол в УПЛ, сравнявшись с рекордом Шацких. Следующий гол станет новым достижением в истории лиги.