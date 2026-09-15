Рыбакина первой обеспечила себе путевку на WTA Finals-2026
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой спортсменкой, подтвердившей свое участие в престижном сезонном турнире. Она обеспечила себе место после того, как выиграла US Open. В 2026 году Рыбакина также выиграла Australian Open и впервые в своей карьере возглавила мировой рейтинг, обогнав Арину Соболенко.
В текущем сезоне Элина Свитолина и Марта Костюк продолжают бороться за место в топ-8 итогового рейтинга WTA. Свитолина сейчас на шестом месте с 4809 очками и имеет прямой доступ к турниру. В 2026 году она выиграла WTA 1000 в Риме и вышла в финал в Дубае. Для Свитолины это может стать первым участием в финальном турнире с 2019 года.
Костюк находится на девятом месте с 3851 очком. Она отстает от восьмого места на 383 балла. В этом сезоне Марта выиграла WTA 1000 в Мадриде и вышла в полуфиналы Ролан Гаррос и Уимблдона.
Топ-10 рейтинга WTA Finals-2026:
1. Елена Рыбакина - 7492 очка
2. Арина Соболенко - 6485
3. Джессика Пегула - 5825
4. Коко Гофф - 5654
5. Мирра Андреева - 5614
6. Элина Свитолина - 4809
7. Каролина Мухова - 4400
8. Линда Носкова - 4234
9. Марта Костюк - 3851
10. Ига Швентек - 3584
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