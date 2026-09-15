Рыбакина возглавила мировой рейтинг, обогнав Соболенко, после побед в US Open и Australian Open в 2026 году.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой спортсменкой, подтвердившей свое участие в престижном сезонном турнире. Она обеспечила себе место после того, как выиграла US Open. В 2026 году Рыбакина также выиграла Australian Open и впервые в своей карьере возглавила мировой рейтинг, обогнав Арину Соболенко.



В текущем сезоне Элина Свитолина и Марта Костюк продолжают бороться за место в топ-8 итогового рейтинга WTA. Свитолина сейчас на шестом месте с 4809 очками и имеет прямой доступ к турниру. В 2026 году она выиграла WTA 1000 в Риме и вышла в финал в Дубае. Для Свитолины это может стать первым участием в финальном турнире с 2019 года.



Костюк находится на девятом месте с 3851 очком. Она отстает от восьмого места на 383 балла. В этом сезоне Марта выиграла WTA 1000 в Мадриде и вышла в полуфиналы Ролан Гаррос и Уимблдона.



Топ-10 рейтинга WTA Finals-2026:



1. Елена Рыбакина - 7492 очка

2. Арина Соболенко - 6485

3. Джессика Пегула - 5825

4. Коко Гофф - 5654

5. Мирра Андреева - 5614

6. Элина Свитолина - 4809

7. Каролина Мухова - 4400

8. Линда Носкова - 4234

9. Марта Костюк - 3851

10. Ига Швентек - 3584



В этом контексте стоит упомянуть, что сербский тренер проявил циничное отношение к разрушению дома семьи Ястремской.