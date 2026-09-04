Тайсон Фьюри: Джошуа отказывается от боя и ведет себя как трус

Фьюри обвиняет Джошуа в нежелании провести бой, называя его трусом.

Бывший обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказал сомнения в том, что бой с Энтони Джошуа состоится.



Фьюри, который является британским боксером, обвинил предполагаемого соперника в отсутствии желания сразиться с ним.



"Факт в том, что ты не хочешь драться. Ведь если бы хотел, то был бы готов пошуметь, как я. Тайсон Фьюри уже тысячу раз сказал, что подерется где угодно, это вообще не проблема. Турки Аль аш-Шейх заплатил тебе десятки миллионов долларов, чтобы ты подрался, а ты до сих пор ведешь себя как маленькая с*чка. Что есть, то есть. Я ничего не могу поделать. Я не могу заставить труса драться, правда?

Если бы Эй Джей хоть немного был мужиком, он бы подвинул в сторону эту сосиску Эдди Хирна, вышел и подрался. Но, конечно же, он не мужик. Я точно могу сказать, что не буду ждать сосиску, которую наглухо нокаутировал Даниэль Дюбуа. Я десять лет ждал этого боя, каждый раз я был готов. Я не собираюсь в 38 лет тратить свои последние годы на чудака, который не хочет драться. Так что я двигаюсь дальше.

Есть ряд чемпионов мира, которые хотят драться и заработать. Поэтому я настучу им. Это ни к чему не приведет. Как всегда, спустя десять лет мы все еще сидим в той же лодке. Нас по-прежнему тормозит трепло, полный кусок д*рьма", - заявил Фьюри в Instagram.



Ранее стало известно, что WBC готов утвердить бой между Фьюри и Джошуа как финальный элиминатор.