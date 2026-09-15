Ла Лига-2026/27, анонс 6-го тура: Барселона примет Расинг, Реал отправится к Эльче

Представляем вашему вниманию вместе с BETKING, официальным беттинг-партнёром Ла Лиги в Украине, анонс матчей шестого тура чемпионата Испании.

Во вторник, 15 сентября, в Ла Лиге стартует шестой тур чемпионата. Все клубы ждут непростые матчи, в которых будут разыгрываться важные очки.

Представляем превью матчей испанской Ла Лиги.

Райо — Эспаньол

15 сентября | 20:00 | Эстадио де Вальекас, Мадрид

Райо Вальекано начал сезон ужасно и одержал первую победу лишь в туре под номером 4.

В туре №5 Райо встретился с Реал Мадридом, который очевидно превосходит их в классе, и ожидаемо проиграл. Теперь у них будет шанс вернуться на победный путь с номинально более простым соперником.

Эспаньол одержал две победы, имеет два поражения в пассиве и одну ничью за 5 матчей.

Свою вторую победу каталонцы одержали как раз в последнем на данный момент туре, обыграв Осасуну со счётом 2:0.

Эксперты BETKING убеждены, что Райо Вальекано сможет одержать победу. Коэффициент на их триумф — 2,20. Ничья и победа Эспаньола имеют одинаковую вероятность — 3,40.

Алавес — Валенсия

15 сентября | 21:00 | Эстадио Мендисорроса, Витория-Гастейс

Алавес в прошлом туре впервые потерял очки там, где от них этого не сильно ожидали.

В целом подопечные Кике Санчеса Флореса идут аж на 3-м месте, однако в прошлом туре проиграли Расингу Сантандеру.

Что касается Валенсии, "летучие мыши" занимают последнюю строчку, проиграв 4 матча подряд, и уже уволили с поста тренера Карлоса Корберана.

На линии BETKING фаворитом ожидаемо считают Алавес. На победу хозяев — 1,92, на ничью — 3,20. На триумф Валенсии коэффициент составляет 4,25.

Эльче — Реал

15 сентября | 22:30 | Эстадио Мануэль Мартинес Валеро, Эльче

Эльче после трёх поражений подряд наконец смог добыть хотя бы ничью в матче против номинально более сильного оппонента — Атлетика Бильбао. Подопечные Мартина Ансельми лидировали в счёте на протяжении получаса во втором тайме.

Что касается Реала, то после старта в Лиге чемпионов "сливочных" ждал матч против Райо Вальекано.

Как уже отмечалось выше, мадридцы довольно легко справились со своим соперником — 4:1. За "сливочных" забивали Килиан Мбаппе, Альваро Каррерас и Джуд Беллингем.

Эксперты BETKING считают, что Килиан Мбаппе может забить и в этом туре. Коэффициент на его гол составляет 1,45.

Атлетико — Осасуна

16 сентября | 20:00 | Эр-Рияд Метрополитано, Мадрид

Атлетико начал сезон на довольно хорошем уровне. "Матрасники" одержали 3 победы в 5 матчах, 1 раз сыграли вничью и 1 раз уступили.

Последняя победа была одержана в прошлом туре. Мадридцы разгромили Реал Сосьедад со счётом 3:0, хотя все голы были забиты в последние минуты встречи.

На линии BETKING считают, что в этом матче голы будут уже в первом тайме. Коэффициент на тотал больше 0.5 в первые 45 минут — 1,30. На тотал меньше 0.5 — 3,25.

Депортиво — Севилья

16 сентября | 20:00 | Эстадио Риасор, А-Корунья

Депортиво в прошлом туре не смогли обыграть Хетафе, но всё ещё остаются непобеждёнными, сыграв вничью со счётом 1:1. В целом у них 9 очков за 5 туров.

Севилья также хорошо начала сезон, имея 10 очков в 5 турах, так что ожидается матч двух равных команд.

Эксперты BETKING считают, что у Пьера-Эмерика Обамеянга не слишком большие шансы продолжить свою бомбардирскую серию в этом матче. Коэффициент на его гол — 3,00.

Барселона — Расинг

16 сентября | 22:30 | Камп Ноу, Барселона

Каталонцы на старте сезона являются лучшей командой Испании, а возможно, и всей Европы.

"Сине-гранатовые" не потеряли ни одного очка в первых 5 турах, а в матче с Леванте, хоть на определённом отрезке и испытывали трудности, всё же одержали победу со счётом 4:2.

Расинг, несмотря на удаление, обыграл Депортиво Алавес благодаря дублю Яссина Забири. У Забири 5 голов в 5 матчах: хет-трик против Эльче и, собственно, дубль в ворота Алавеса.

BETKING считает, что у Забири есть небольшие шансы забить хотя бы раз в этом матче. Коэффициент на его гол — 4,50.

Леванте — Атлетик

16 сентября | 22:30 | Эстадио Сьютат де Валенсия, Валенсия

Леванте, как было отмечено выше, проиграло Барселоне в прошлом туре, и в целом команда Луиша Каштру пока не может найти свою игру, демонстрируя неуверенные результаты.

Что касается басков, то они как раз после двух поражений подряд встали на правильный путь, победив в двух матчах подряд, а в прошлом туре, как уже упоминалось, сыграли вничью с Эльче.

Эксперты BETKING считают, что фаворитом является Атлетик. На победу команды Терзича коэффициент 2,08, а на триумф Леванте — 3,40. Ничья же оценивается коэффициентом 3,50.

Реал Бетис — Хетафе

17 сентября | 20:00 | Эстадио Бенито Вильямарин, Севилья

"Зелёно-белые" хорошо начали текущий сезон, хотя в их составе сложно кого-то выделить. Команда идёт в верхней половине турнирной таблицы.

Хетафе, в свою очередь, находится на 14-м месте в турнирной таблице и пока имеет лишь одну победу.

Эксперты BETKING считают Реал Бетис явным фаворитом. На победу подопечных Мануэля Пеллегрини даётся коэффициент 1,73, а на успех команды Бордаласа — 5,33. Ничья же оценивается коэффициентом 3,40.

Малага — Вильярреал

17 сентября | 22:30 | Ла Росаледа, Малага

Закрывает программу шестого тура матч между Малагой и Вильярреалом.

"Анчоусы" благодаря очередной ничьей выбрались из зоны вылета, выйдя на 17-е место.

Вильярреал же, напротив, идёт на 18-й позиции. "Жёлтая субмарина" упустила возможность выбраться со дна, уступив Депортиво.

Несмотря на это, именно Вильярреал является фаворитом по мнению экспертов BETKING. На победу гостей коэффициент — 1,96, на триумф хозяев — 3,60, а на ничью даётся коэффициент 3,66.

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