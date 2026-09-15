Украинский боксер сохранил титул WBO Global после апелляции

После пересмотра решения, WBO признала, что травма соперника Фанияна не была достаточно серьезной для его дисквалификации.

Украинский боксер Фаниян успешно обжаловал решение Всемирной боксерской организации (WBO) и сохранил свой титул WBO Global в категории первого полусреднего веса. Результат боя был пересмотрен и получил статус No Contest, что подразумевает, что бой не считается состоявшимся.



Бой прошел 4 апреля в Броварах, где в десятом раунде Фаниян нанес удар в затылок своему сопернику Ирибаррену, который не смог продолжить бой. Изначально, за этот удар Фаниян был дисквалифицирован и признан проигравшим.



Однако, WBO после изучения медицинской документации пришла к выводу, что травма Ирибаррена не была настолько серьезной, чтобы останавливать бой и дисквалифицировать Фанияна. Организация считает, что более адекватным наказанием для Фанияна было бы снятие двух очков, а не дисквалификация.



WBO также предложила провести реванш между боксерами.



Напомним, что украинский кикбоксер Гусар объявил о своем переходе в профессиональный бокс.