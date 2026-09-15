Эмоциональный взрыв в финале: организаторы US Open наказали Соболенко

Соболенко проигрывает в финале US Open, Рыбакина становится новым лидером рейтинга WTA.

Соболенко не удалось защитить свой чемпионский титул, уступив казахстанской теннисистке в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 2:6. Этот успех позволил Рыбакиной завоевать свой первый титул US Open и возглавить мировой рейтинг.



Соболенко не смогла сдержать свои эмоции после поражения: она несколько раз ударила ракеткой по корту, разбив ее, и резко отреагировала на оператора, который находился поблизости. Позже Соболенко объяснила, что таким образом она пыталась справиться с разочарованием от проигранного финала.



В ходе матча белоруска была предупреждена за неправильное обращение с мячом, когда она отправила его в сторону трибун.



Согласно штрафному листу, опубликованному организаторами, Соболенко была оштрафована за неправильное обращение с ракеткой или другим оборудованием. Штраф составил $7500.



Этот финал был особенно трудным для Соболенко: поражение прервало ее 99-недельное лидерство в рейтинге WTA.



Стоит отметить, что Рыбакина стала первой теннисисткой, которая пробилась на финальный турнир WTA.