Харьковский разгром: ФК Харьков побеждает Оболонь со счетом 5:0 в Премьер-лиге Украины

Харьков одержал убедительную победу над Оболонью со счетом 5:0 в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.

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5 сентября в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги прошел матч между футбольными клубами Харьков и Оболонь.



С самого начала встречи инициативу захватила команда Харькова под руководством тренера Младена Бартуловича. Благодаря численному преимуществу, полученному в начале игры, Харьков одержал убедительную победу со счетом 5:0.



Игрок Оболони Роман Волохатый был наказан желтой карточкой уже на второй минуте игры, оставив свою команду в меньшинстве. Позже он нарушил правила, совершив подкат в ноги соперника в своей штрафной зоне, что привело ко второму предупреждению и пенальти в пользу Харькова. Петер Итодо успешно реализовал пенальти.



За две минуты хозяева поля увеличили свое преимущество. На 13-й минуте Карлос Парако забил гол после передачи от Батона Забергджи, а затем Забергджа сам забил гол. В середине первого тайма Илья Крупский забил четвертый гол для Харькова, а в добавленное время Петер Итодо оформил дубль.



Во втором тайме Харьков мог увеличить свое преимущество, но счет остался неизменным. На 88-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги, и команды вернулись на поле только через два с половиной часа.



После пяти матчей Харьков набрал девять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Оболонь с тремя баллами находится на 14-й позиции.



Статистика матча Харьков - Оболонь 5-го тура чемпионата Украины



Харьков - Оболонь - 5:0



Голы: Итодо, 9 (пен.), 45+1, Парако, 13, Забергджа, 14, Крупский, 24



Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 18 - 3

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 7 - 4

Фолы: 16 - 7



Составы команд:



Харьков: Ермаков - Крупский, Салюк (Профини, 46), Шабанов (Дубко, 71), Смоляков - Гаджиев, Калюжный, Павлюк, Забергджа (Кастильо, 59) - Парако (Аревало, 71), Итодо (Антюх, 46).



Оболонь: Федоривский - Мединский (Жовтенко, 29), Ермаков, Прокопчук, Полегенько - Волохатый, Чех (Шостак, 46) - Шулянский (Шевченко, 81), Слободян, Маткевич (Мороз, 29) - Суханов (Устименко, 72).



Предупреждения: Итодо - Волохатый, Чех, Жовтенко, Мороз.



Удаление: Волохатый, 7 (второе предупреждение).