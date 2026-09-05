Харьковский разгром: ФК Харьков побеждает Оболонь со счетом 5:0 в Премьер-лиге Украины
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5 сентября в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги прошел матч между футбольными клубами Харьков и Оболонь.
С самого начала встречи инициативу захватила команда Харькова под руководством тренера Младена Бартуловича. Благодаря численному преимуществу, полученному в начале игры, Харьков одержал убедительную победу со счетом 5:0.
Игрок Оболони Роман Волохатый был наказан желтой карточкой уже на второй минуте игры, оставив свою команду в меньшинстве. Позже он нарушил правила, совершив подкат в ноги соперника в своей штрафной зоне, что привело ко второму предупреждению и пенальти в пользу Харькова. Петер Итодо успешно реализовал пенальти.
За две минуты хозяева поля увеличили свое преимущество. На 13-й минуте Карлос Парако забил гол после передачи от Батона Забергджи, а затем Забергджа сам забил гол. В середине первого тайма Илья Крупский забил четвертый гол для Харькова, а в добавленное время Петер Итодо оформил дубль.
Во втором тайме Харьков мог увеличить свое преимущество, но счет остался неизменным. На 88-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги, и команды вернулись на поле только через два с половиной часа.
После пяти матчей Харьков набрал девять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Оболонь с тремя баллами находится на 14-й позиции.
Статистика матча Харьков - Оболонь 5-го тура чемпионата Украины
Харьков - Оболонь - 5:0
Голы: Итодо, 9 (пен.), 45+1, Парако, 13, Забергджа, 14, Крупский, 24
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 18 - 3
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 7 - 4
Фолы: 16 - 7
Составы команд:
Харьков: Ермаков - Крупский, Салюк (Профини, 46), Шабанов (Дубко, 71), Смоляков - Гаджиев, Калюжный, Павлюк, Забергджа (Кастильо, 59) - Парако (Аревало, 71), Итодо (Антюх, 46).
Оболонь: Федоривский - Мединский (Жовтенко, 29), Ермаков, Прокопчук, Полегенько - Волохатый, Чех (Шостак, 46) - Шулянский (Шевченко, 81), Слободян, Маткевич (Мороз, 29) - Суханов (Устименко, 72).
Предупреждения: Итодо - Волохатый, Чех, Жовтенко, Мороз.
Удаление: Волохатый, 7 (второе предупреждение).