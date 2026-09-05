Шахтер обыграл Карпаты в центральном матче 5-го тура УПЛ

Шахтер обыграл Карпаты в центральном матче пятого тура украинской Премьер-лиги, сменив ход игры и победив со счетом 2:1.

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5 сентября во Львове состоялся центральный матч пятого тура украинской Премьер-лиги, в котором местный клуб Карпаты встречался с Шахтером. Несмотря на то, что Карпаты первыми открыли счет в матче, Шахтер, действующий чемпион страны, сумел изменить ход встречи и выиграть со счетом 2:1.



Карпаты открыли счет на 12-й минуте, но Шахтер сравнял счет в середине первого тайма. Во втором тайме Шахтер забил еще один гол, обеспечив себе победу.



После пяти туров Шахтер занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков. Карпаты идут следом с 10 очками.



В рамках матча Карпаты - Шахтер, проходившего в рамках 5-го тура украинского чемпионата, были забиты следующие голы: Русин (12 минута) - Мейреллиш (25 минута), Алисон (67 минута). Владение мячом было следующим: 45% - 55% в пользу Шахтера. Общее количество ударов было 7 против 11, а ударов в створ - 6 против 6. Угловые: 5 против 1. Фолы: 14 против 9.