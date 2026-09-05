Интер обретает второе дыхание: победа над Наполи в третьем туре Серии А

Интер обрел победу над Наполи со счетом 3:2, восстановив равновесие после двухголевого отставания в третьем туре Серии А.

В субботу, 5 сентября, в рамках третьего тура итальянской Серии А миланский Интер принимал на своем поле команду Наполи.



Интер, действующий обладатель титула чемпиона Италии, был вынужден восстанавливать равновесие после того, как уступал с разницей в два гола. Однако команда сумела изменить ситуацию и одержать победу со счетом 3:2.



Первый тайм завершился без забитых мячей, несмотря на созданные обеими командами возможности. Во втором тайме началась голевая баталия.



На 50-й минуте Наполи открыл счет благодаря голу Маттео Политано, который реализовал мяч после отбивки вратаря. Через три минуты Расмус Хейлунн увеличил преимущество гостей, забив гол с правого угла штрафной.



Интеру потребовалось всего три минуты, чтобы уменьшить отставание в счете, благодаря голу Лаутаро Мартинеса, который превратил в гол передачу Федерико Димарко. Интер продолжал атаковать, и на 82-й минуте Маркус Тюрам забил головой, сравняв счет.



В заключительной части матча команды обменялись несколькими опасными атаками, обе пытались забить победный гол, но в итоге это удалось Интеру. На первой добавленной минуте после углового удара и суматохи в штрафной Наполи Мануэль Аканджи сделал передачу на Лаутаро Мартинеса, который забил второй гол.



После трех туров Интер идет без поражений и с девятью очками лидирует в турнирной таблице Серии А. Наполи с тремя очками занимает 13-е место.



Статистика матча Интер - Наполи 3-го тура чемпионата Италии



Интер - Наполи - 3:2



Голы: Л. Мартинес, 56, 90+1, Тюрам, 82 - Политано, 50, Хейлунн, 53



Ожидаемые голы (xG): 3.19 - 2.25

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 29 - 16

Удары в створ: 8 - 7

Угловые: 10 - 5

Фолы: 7 - 7



Составы команд:



Интер: Х. Мартинес - Биссек, Аканджи, Бастони (Бонни, 79) - Диуф, Барелла, Зелиньский (Чалханоглу, 72), Сучич (Джонс, 46), Димарко (Аугусто, 62) - Л. Мартинес, Эспозито (Тюрам, 46).



Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Марин, Спинаццола - Замбо-Ангисса, Лоботка (Гилмор, 80), Вергара (Де Брейне, 62) - Политано (Нерес, 62), Хейлунн (Лукка, 72), Алисон (Бадьяшиль, 80).



Предупреждения: Л. Мартинес - Вергара, Марин.