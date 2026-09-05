Михаил Мудрик дебютировал за Тоттенхэм после отмены дисквалификации.

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В субботу, 5 сентября, прошел матч между командами Тоттенхэм и Ноттингем Форест в рамках третьего тура английской Премьер-лиги.



Украинский крайний нападающий Михаил Мудрик впервые появился на поле в составе Тоттенхэма после истечения срока его дисквалификации.



25-летний игрок начал игру на скамейке запасных и заменил Матиса Теля на 74-й минуте матча.









Матч завершился без забитых мячей, счет 0:0.



Последний раз Мудрик играл в официальном матче 28 ноября 2024 года, когда он представлял Челси в матче группового этапа Лиги конференций против Хайденхайма (2:0), в котором он забил гол.



После этого Мудрик был дисквалифицирован за положительный результат допинг-теста, но в июле 2026 года дисквалификация была отменена.



Стоит отметить, что Тоттенхэм арендовал Мудрика у Челси с возможностью выкупа за 75 миллионов фунтов стерлингов (около 87,5 миллиона евро).