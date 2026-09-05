Анастасия Конопля возвращается на TikTok: новый контент и языковые споры

Анастасия Конопля, известная на TikTok как @iamkotikkk, возобновила свою активность на платформе, меняя подход к созданию контента.

Анастасия Конопля, жена игрока футбольного клуба Шахтер из Донецка и участника национальной команды Украины Ефима Конопли, возобновила свою активность на TikTok под именем @iamkotikkk после некоторого периода бездействия. Первые свежие записи появились примерно четыре дня назад.

Последний раз она публиковала контент в мае 2026 года. После языкового спора в начале года Анастасия временно переключилась на использование украинских подписей или нейтральных аудио в некоторых видео.

С возвращением на платформу она изменила свой подход к созданию контента. В своих новых видео она использует русскоязычные песни и звуки. В нескольких видео она демонстрирует свой новый автомобиль.

Ранее Анастасия уже становилась объектом языковой дискуссии. В январе, после ракетного удара России по Львову, она опубликовала пост на русском языке, в котором выразила облегчение от того, что удар был нанесен не ядерным оружием, а "просто Орешником". Это вызвало волну критики.

В ответ на критику Анастасия вступила в дискуссию с подписчиками и предложила одному из критиков "надеть кастрюлю". Позже она удалила острые комментарии и опубликовала объяснение на украинском языке, где утверждала, что ее предыдущий пост был эмоциональной реакцией на обстрел.



Отметим, что фанаты освистали Бондаренко: украинский полузащитник стал объектом критики со стороны своих болельщиков, несмотря на победу его команды.