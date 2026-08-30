Хргович признался, откуда взялись силы на сенсационный камбэк

Хргович одерживает победу над Итаумой, завоевав титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, несмотря на то, что был отправлен в нокдаун во втором раунде.

В субботу, 29 августа, на арене O2 Arena в Лондоне, хорватский боксер Филип Хргович победил Мозеса Итауму из Великобритании техническим нокаутом в девятом раунде, завоевав вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.



21-летний Итаума, имеющий рекорд 14-0 и считавшийся предполагаемым победителем, уже во втором раунде отправил Хрговича в нокдаун и большую часть поединка контролировал ситуацию на ринге. Однако к концу седьмого раунда британец начал терять силы, а в девятом раунде уже не смог эффективно отражать атаки соперника: судья прервал бой, а тренер Итаумы Бен Дэвисон почти одновременно с этим бросил в ринг полотенце. Победа Хрговича была зафиксирована техническим нокаутом. После боя Итауму, истощенного и обессиленного, пришлось уносить с ринга на носилках.



В своем эмоциональном обращении к зрителям после победы Хргович заявил:



"Скажу вам кое-что: сегодня это был не я. Это был Иисус Христос во мне. Святой Дух. Отец, Сын и Святой Дух. Это был не я. Я проигрывал каждый раунд, меня перебоксировали, и я не знаю, откуда у меня появилась энергия в девятом раунде. И это действительно была не моя сила - это был Святой Дух".



Хргович также выразил благодарность своему тренеру Абелю Санчесу, менеджеру Киту Коннолли и всей своей команде, заявив, что провел лучший тренировочный лагерь в своей жизни. Относительно Итаумы, новый чемпион охарактеризовал его как великолепного бойца и сказал:



"Я - настоящее, а он определенно будущее".



Хргович отметил, что в процессе боя заметил, как молодой британец начинает уставать, и предположил, что Итауме пока не хватает опыта.



Отметим, что накануне боя между боксерами произошла ссора. Во время процедуры взвешивания, когда Хргович обратился к камерам, Итаума сбил хорвата со сцены. В ответ Хргович ударил британца по лицу, после чего пришлось вмешаться и разнять боксеров.