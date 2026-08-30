Чемпионский бой завершился поражением Дениса Беринчика

Сэм Ноукс одержал победу над Денисом Беринчиком, став новым обладателем титула WBO International в рамках вечера бокса на арене O2 в Лондоне.

Британец Сэм Ноукс стал победителем в поединке против украинца Дениса Беринчика, который прошел в субботу, 29 августа, на лондонской арене O2 Arena. Боксеры сражались за титул WBO International в рамках андеркарда вечера бокса, где ключевым событием был бой между Филипом Хрговичем и Мозесом Итаумой в супертяжелом весе.



Все 10 раундов боя прошли, после чего судьи объявили Ноукса победителем со счетом 100:90, 99:91, 98:92.

A huge win for the career of Sam Noakes beating Denis Berinchyk via unanimous decison 👏



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