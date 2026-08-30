Чемпионский бой завершился поражением Дениса Беринчика
Сэм Ноукс одержал победу над Денисом Беринчиком, став новым обладателем титула WBO International в рамках вечера бокса на арене O2 в Лондоне.
Британец Сэм Ноукс стал победителем в поединке против украинца Дениса Беринчика, который прошел в субботу, 29 августа, на лондонской арене O2 Arena. Боксеры сражались за титул WBO International в рамках андеркарда вечера бокса, где ключевым событием был бой между Филипом Хрговичем и Мозесом Итаумой в супертяжелом весе.
Все 10 раундов боя прошли, после чего судьи объявили Ноукса победителем со счетом 100:90, 99:91, 98:92.
A huge win for the career of Sam Noakes beating Denis Berinchyk via unanimous decison 👏— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 29, 2026
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Это стало вторым подряд поражением для Беринчика. В феврале 2025 года он проиграл Кишону Дэвису из США и лишился титула чемпиона мира WBO в легком весе. После этого Беринчик прошел операцию на плече и длительный курс реабилитации, что привело к тому, что бой с Ноуксом стал его первым за 18 месяцев.
Следует упомянуть, что Беринчик ранее уже держал титул WBO International, который он отдал перед титульным боем против мексиканца Эмануэля Наваррете.
Перед началом боя 38-летний Беринчик признал, что поражение может означать окончание его боксерской карьеры. Его соперник, Сэм Ноукс, вошел в ринг с впечатляющими достижениями - 16 из его 18 побед в профессиональном боксе были выиграны нокаутом, включая победу над мексиканцем Бенито Санчесом Гарсией во втором раунде их боя в мае.
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