Лионель Месси на пороге приобретения испанского футбольного клуба Эльденсе

Месси нацелился на покупку испанского клуба Эльденсе, владение акциями которого сейчас принадлежит колумбийской инвестиционной группе TH Soluciones Group S.A.S.

Аргентинский футболист Лионель Месси, восемь раз удостаивавшийся награды Золотой мяч и являющийся нападающим Интер Майами, на пороге приобретения нового футбольного актива. Месси достиг предварительного соглашения о покупке испанского клуба Эльденсе, участвующего в Сегунде - втором дивизионе страны.



Согласно официальному заявлению, Месси планирует купить все акции, которые сейчас находятся в собственности колумбийской инвестиционной группы TH Soluciones Group S.A.S. В данный момент сделка проходит через юридические процедуры и ожидает необходимого утверждения от Высшего спортивного совета Испании, как сообщает Рейтер.



Это не первый опыт Месси в управлении клубом в Испании. В апреле текущего года он стал владельцем команды Корнелья, выступающей в пятом дивизионе страны. К тому же после завершения игрового контракта с Интер Майами Месси получит долю в собственности этого американского клуба.



Ранее стало известно, что 37-летний марокканский полузащитник Адель Таарабт официально объявил о завершении профессиональной карьеры.