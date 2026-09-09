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Гарсия пропускает битву взглядов: играет в видеоигры вместо пресс-конференции

Гарсия пропускает столкновение взглядов, отдавая предпочтение видеоиграм перед боем с Бенном в Лас-Вегасе.
Гарсия пропускает битву взглядов: играет в видеоигры вместо пресс-конференции
Райан Гарсия / Getty Images

Райан Гарсия, обладатель титула WBC в полусреднем весе, не явился на запланированную битву взглядов с британским боксером Конором Бенном (25-1, 14 KO) перед их боем в Лас-Вегасе.

Найджел Бенн, отец Конора, выступил на пресс-конференции вместе со своим сыном, заменив на сцене отсутствующего противника. Это привело к необычной ситуации, когда бывший знаменитый чемпион мира не смог устроить ожидаемую конфронтацию между бойцами.

"Ребята, извиняюсь за то, что Райан делает то, что всегда делает. Мы приходим, мы здесь. Ему нужно взять себя в руки перед субботой", - сказал Бенн. 



Вместо того чтобы принять участие в столкновении взглядов, Гарсия разместил в социальных сетях фотографию, на которой он играет в видеоигры.

"Я тут прекрасно отдыхаю, пока Конор тратит время, приходя на битву взглядов. Иди обратно в сауну, тебе еще нужно поджариться со всех сторон, колбаска", - заявил Гарсия.

Бой пройдет 12 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Для Гарсии это будет первая защита титула, который он выиграл в феврале, победив Марио Барриоса, а для Бенна - первая попытка стать чемпионом мира в своей карьере.

Отметим, что Фьюри привлек внимание фанатов постером третьего боя с Усиком.

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