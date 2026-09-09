Гарсия пропускает битву взглядов: играет в видеоигры вместо пресс-конференции

Гарсия пропускает столкновение взглядов, отдавая предпочтение видеоиграм перед боем с Бенном в Лас-Вегасе.

Райан Гарсия, обладатель титула WBC в полусреднем весе, не явился на запланированную битву взглядов с британским боксером Конором Бенном (25-1, 14 KO) перед их боем в Лас-Вегасе.

Найджел Бенн, отец Конора, выступил на пресс-конференции вместе со своим сыном, заменив на сцене отсутствующего противника. Это привело к необычной ситуации, когда бывший знаменитый чемпион мира не смог устроить ожидаемую конфронтацию между бойцами.

"Ребята, извиняюсь за то, что Райан делает то, что всегда делает. Мы приходим, мы здесь. Ему нужно взять себя в руки перед субботой", - сказал Бенн.

GARCIA SKIPS FACE-OFF? 👀



Ryan Garcia didn’t show up to face-off with Conor Benn, so Nigel stepped in 😅#GarciaBenn l Sept 12th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/lH7vbreRXV — Ring Magazine (@ringmagazine) September 9, 2026

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