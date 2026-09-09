Боль и перегрузка: Марта Костюк - о здоровье во время US Open

Костюк испытывала сильную боль в запястье во время US Open, но планирует участвовать в следующих соревнованиях.

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась во время US Open. Она призналась, что из-за перегрузки ощущала все усиливающуюся боль в запястье, которая затрудняла ей наносить удары во время матчей в Нью-Йорке.



"Весь US Open я играла с болью. Были конкретные удары, во время которых боль была очень острой", - рассказала Костюк в интервью для BTU.ORG.UA.



Медицинская диагностика подтвердила, что причиной боли является перегрузка. Сейчас спортсменка носит шину и старается снизить физическую нагрузку на руку. Однако, несмотря на это, она планирует участвовать в соревнованиях в Гвадалахаре и не собирается пропускать Кубок Билли Джин Кинг.



Костюк также отметила, что не считает свои поражения на турнирах Grand Slam в этом году провалом. Она описала 2026 год как свой самый успешный сезон на этих соревнованиях: ее достижения включают 13 побед и 4 поражения, а также два полуфинала.



"Возможно, кто-то воспринимает мои поражения на Grand Slam как досадные, но я вообще так на них не смотрю", - заявила теннисистка.



Добавим, что Марта Костюк впервые в своей карьере вошла в десятку лучших теннисисток мира по версии WTA.