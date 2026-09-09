Усик обыграет Уайлдера: нигерийский боксер-чемпион уверен в победе украинца

Аджагба уверен в победе Усика над Уайлдером и готов сразиться с любым из топ-10 тяжеловесов, сообщает FightHype.

Нигерийский боксер Эфе Аджагба, который стал чемпионом Африканских игр 2015 года, уверен в том, что Александр Усик из Украины обыграет американца Деонтея Уайлдера в предстоящем поединке.



"Ты же знаешь, что Усик победит. Ты знаешь - так что не нужно спрашивать", - сказал Аджагба в беседе с FightHype.



31-летний нигерийский боксер ранее выразил свое желание сразиться на ринге с Усиком, Тайсоном Фьюри и Уайлдером, подтвердив свою готовность к бою с любым боксером из топ-10 рейтинга тяжеловесов.



Стоит отметить, что Усик уже ответил на предложение Фьюри провести третий бой.