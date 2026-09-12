Челси и Халл Сити поделили очки в четвертом туре Премьер-лиги

Челси и Халл Сити завершили матч четвертого тура Премьер-лиги вничью, счет 2:2.

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12 сентября в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги на домашнем арене Челси прошел матч против Халл Сити.



Команда Хаби Алонсо не сумела победить "тигров", вернувшихся в Премьер-лигу, и игра закончилась ничьей 2:2.



Морган Роджерс открыл счет в пользу Челси на седьмой минуте, забив в левый нижний угол ворот соперника. Но Халл Сити смогли восстановить равновесие и даже выйти вперед благодаря двум голам Мохамеда Беллуми в первом тайме.



Во втором тайме Челси контролировал игру и на 66-й минуте сравнял счет благодаря усилиям Коул Палмера и Жуана Педро.



После четырех туров Челси набрал семь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Халл Сити находится на позиции выше, имея на один балл больше.



Статистика матча Челси против Халл Сити в четвертом туре чемпионата Англии:



Челси - Халл Сити - 2:2



Голы: Роджерс, 7, Педро, 66 - Беллуми, 28, 34



Ожидаемые голы (xG): 0.89 - 1.49

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 12 - 13

Удары в створ: 7 - 5

Угловые: 10 - 4

Фолы: 7 - 12



Составы команд:



Челси: Мартинес - Гюсто (Уэлбек, 78), Фофана (Лакруа, 86), Колуилл, Хато (Чаваррия, 46) - Джеймс, Лавия (Барко, 69) - Нету (Эстеван, 86), Палмер, Роджерс - Педро.



Халл Сити: Цолакис - Койл (Нортон-Кафф, 82), Аджаи, Иган, Менди (Херрингтон, 59), Джайлз - Беллуми (Шо, 80), Крукс (Айрогбунам, 70), Слейтер, Страуд (Сорба, 60) - Макберни (Важ, 82).



Предупреждения: Барко - Макберни, Иган, Крукс, Айрогбунам, Нортон-Кафф.