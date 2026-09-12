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Воздушная тревога отложила матч Премьер-лиги между Вересом и Кудривкой

Воздушная тревога вынудила перенести матч между Вересом и Кудривкой.
Воздушная тревога отложила матч Премьер-лиги между Вересом и Кудривкой
Матч Верес - Кудривка перенесен / ФК Верес

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Отложена встреча шестого тура украинской Премьер-лиги между футбольными клубами Верес и Кудривка, которую изначально намечали на субботу, 12 сентября.

Планировалось, что матч стартует в 18:00 на стадионе Авангард в Ровно, однако из-за воздушной тревоги его начало было отложено. В свете продолжающейся угрозы воздушных атак было принято решение о полном переносе игры.

Пресс-служба УПЛ сообщила, что новые дата и время проведения матча будут определены в ближайшее время.

После пяти сыгранных матчей Верес набрал пять баллов и занимает десятую строчку в турнирной таблице УПЛ. Кудривка, с двумя баллами, замыкает рейтинг.

Отметим, что ранее в этот же день матч между Кривбассом и Харьковом также был перенесен из-за воздушных тревог.

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