Миланский реванш: Диегу Морейра спасает матч против Лацио

Милан сумел восстановиться после двухголевого отставания, завершив матч против Лацио со счетом 2:2 в рамках четвертого тура Серии А.

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В рамках четвертого тура итальянской Серии А, который состоялся в субботу, 12 сентября, футбольные клубы Лацио и Милан состязались на стадионе Лацио, и матч завершился ничьей. Несмотря на то, что "россонери" отставали на два гола, они сумели восстановить баланс и закончили игру со счетом 2:2.



В первом тайме Лацио доминировал, забив два гола до перерыва. Маттео Канчельери начал с открытия счета на десятой минуте, а Тиджани Нослин увеличил его ближе к концу тайма.



Однако во второй половине игры Милан взял контроль над игрой и смог переломить ход матча, сравняв счет. Диегу Морейра, новичок "россонери", стал звездой игры, забив два гола за две минуты.



После четырех матчей Лацио набрал десять очков и занял вершину турнирной таблицы Серии А. Милан, имея в своем активе восемь баллов, занимает четвертое место.



Статистика матча Лацио - Милан:



Счет: 2:2

Голы: Канчельери (10 мин), Нослин (39 мин) - Морейра (65, 67 мин)

Ожидаемые голы (xG): 2.06 - 1.10

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 8 - 16

Удары в створ: 6 - 7

Угловые: 2 - 5

Фолы: 15 - 14



Составы команд:



Лацио: Мандас, Флориани Муссолини (Лаццари, 84), Шутало (Лейте, 84), Провстгор, Тавареш, Белахьян, Тейлор (Гудмундссон, 74), Фраттези, Канчельери (Исаксен, 59), Нослин (Пинамонти, 58), Дзакканьи.



Милан: Меньян, Хила, Де Винтер, Павлович, Чуквуэзе, Модрич (Муса, 46), Рабио, Эступиньян (Морейра, 46), Лофтус-Чик (Пулишич, 46), Сиссе (Хатчинсон, 77), Рамуш (Камарда 85).



Предупреждения: Белахьян, Дзакканьи - Пулишич, Павлович, Хила.