Ярмолюк помогает Брентфорду уйти от поражения в матче с Борнмутом

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк сыграл ключевую роль в матче с Борнмутом, помогая команде завоевать ничью.

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В субботу, 12 сентября, в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги Брентфорд встретился на выезде с Борнмутом, и встреча завершилась ничьей 2:2.



В этом поединке украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе и сыграл важную роль в открытии счета, получив результативную передачу.



На 34-й минуте Ярмолюк перехватил мяч на правом фланге и сделал точную передачу в штрафную, где Кевин Шаде головой отправил мяч в ворота соперника.



Этот ассист стал для Ярмолюка вторым результативным действием в пяти матчах текущего сезона. Ранее он также отметился голевой передачей в матче Кубка Английской футбольной лиги против Бирмингема (6:1).



Кроме того, стоит упомянуть, что в другом матче четвертого тура Премьер-лиги Челси смог избежать поражения в матче с Халл Сити.