Уайт: Гарсия прячется за яйцами перед боем с Бенном

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал о происшествии, которое произошло перед поединком между обладателем титула WBC в полусреднем весе Райаном Гарсией и британским боксером Конором Бенном. Уайт утверждает, что охрана обнаружила у Гарсии два куриных яйца в карманах перед началом официальных мероприятий.

Уайт рассказал:

Накануне взвешивания мы обнаружили два куриных яйца в карманах Райана. Через мою службу охраны это не могло пройти незамеченным. Когда мне донесли, что "у него в карманах два куриных яйца, что я должен сделать?", я ответил: "Заставь его любой ценой отдать тебе их. Что хочешь делай, но яйца из его карманов достань". Нам бы точно не хотелось, чтобы он набросился с ними на Конора.