Уайт: Гарсия прячется за яйцами перед боем с Бенном
Уайт рассказал о странном инциденте с Гарсией, обнаружившимся перед боем с Бенном.
Глава UFC Дэйна Уайт рассказал о происшествии, которое произошло перед поединком между обладателем титула WBC в полусреднем весе Райаном Гарсией и британским боксером Конором Бенном. Уайт утверждает, что охрана обнаружила у Гарсии два куриных яйца в карманах перед началом официальных мероприятий.
Уайт рассказал:
Накануне взвешивания мы обнаружили два куриных яйца в карманах Райана. Через мою службу охраны это не могло пройти незамеченным. Когда мне донесли, что "у него в карманах два куриных яйца, что я должен сделать?", я ответил: "Заставь его любой ценой отдать тебе их. Что хочешь делай, но яйца из его карманов достань". Нам бы точно не хотелось, чтобы он набросился с ними на Конора.
Однако даже после изъятия Гарсия продолжил свои шутки. На заключительной пресс-конференции он драматически достал вареное яйцо, очистил его и съел, тем самым как бы оскорбляя своего будущего соперника.
Причина такого поведения со стороны Гарсии связана со скандальной историей Бенна. В 2022 году его бой с Крисом Юбенком-младшим был отменен из-за положительных результатов допинг-теста на кломифен. Позже WBC оправдала Бенна, предположив, что необычные результаты могли быть вызваны чрезмерным потреблением яиц. Бенн утверждал, что еженедельно употреблял 35-40 яиц.
В феврале 2025 года Юбенк-младший также использовал этот инцидент для провокации, разбив сырое яйцо о лицо Бенна во время пресс-конференции.
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