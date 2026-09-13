Заря и Буковина разошлись миром: Танковский спасает хозяев на 81-й минуте

Заря и Буковина завершили матч вничью, счет 1:1. Обе команды показали активную игру, но так и не смогли выявить победителя.

В начале матча, на седьмой минуте, команда из Луганска, Заря, забила первый гол благодаря успешному удару Пердуты после передачи от Попары и неудачной защиты со стороны Будковского.



Во второй половине игры, Буковина усилила свои нападения. Заря несколько раз избежала гола благодаря отраженным ударам Сапутина от Витенчука и Дадашова.



На 81-й минуте игры, хозяева смогли сравнять счет. Бусько сделал точную передачу с правого фланга на Танковского, который одним касанием отправил мяч под правую штангу, сделав счет 1:1.



В заключительной стадии игры, ни одной из команд не удалось забить второй гол. Заря набрала 8 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, в то время как Буковина с 7 баллами находится на восьмом месте.



Буковина против Зари - 1:1



Голы: Танковский, 81 - Пердута, 7.



Предупреждения: Мор, 4, Витенчук, 38, Танковский, 82, Бусько, 83 - Нестеренко, 33, Кушниренко, 84, Башич, 85, Попара, 90+3.



Состав команд:



Буковина: Пеньков, Стасюк, Карась, Приймак, Бусько, Мор (заменен на Пидлепенца, 66), Витенчук, Задерака (заменен на Танковского, 70), Эдвин (заменен на Дахновского, 46), Кравчук (заменен на Клепача, 79), Кожушко (заменен на Дадашова, 66).



Заря: Сапутин, Пердута, Янич, Джордан, Мачелюк, Елавич (заменен на Горбача, 65), Башич, Попара, Слесарь (заменен на Кушниренко, 46), Нестеренко (заменен на Глущенко, 72), Будковский.



Статистика матча: удары (в створ) - 21 (8) против 8 (1); угловые - 10 против 4; офсайды - 2 против 0.



Также ранее Полесье одержало победу над Левым Берегом и вышло в лидеры УПЛ.