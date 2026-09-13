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Антонелли стал первым победителем Гран-при Испании на мадридской трассе

В ходе гонки Гран-при Испании Норрис удерживал лидерство, в то время как Хэмилтон столкнулся с техническими проблемами, спустившись на 14-е место.
Антонелли стал первым победителем Гран-при Испании на мадридской трассе
Гран-при Испании / Getty Images

В воскресенье, 13 сентября, Мадрид впервые в истории принимал Гран-при Испании.

С самого начала гонки Норрис активно боролся за первенство и сумел удержать лидерство. Это вынудило Антонелли дважды сократить шикану и уступить место Ферстаппену.



На пятом кругу Хэмилтон столкнулся с неожиданными проблемами, что привело к его спаду до 14-го места. Причиной стало отказавшие тормоза на его болиде, что в конечном итоге привело к его отставанию.



К десятому кругу гонщики разбились на три группы. Колапинто, занимая шестое место, держал за собой несколько пилотов, позволяя лидерам уйти вперед. Однако, в итоге, он уступил место Лоусону. Албон возглавил последнюю группу гонщиков.



Вскоре Стролл не справился с поворотом и вызвал виртуальный сейфти-кар. Норрис не успел воспользоваться пит-стопом, Леклера не стали снимать, но остальные лидеры сразу пошли на замену шин. В результате, Макларен снял свой болид после окончания режима VSC, что стоило Норрису четырех позиций, уступив Леклеру, Антонелли, Ферстаппену и Расселу.



К середине гонки ситуация стабилизировалась. Основное внимание было сосредоточено на погоне Антонелли за Леклером.



На 31-м круге Леклер продолжал удерживать лидерство. Он стабильно держался на расстоянии 3-4 секунд от Антонелли, но вскоре ему предстояло сделать первый пит-стоп. Ранее Расселл сменил комплект, уступив позицию Норрису, который с четвертого места пытался догнать Ферстаппена.



В заключительной части гонки происходила ожесточенная борьба. Леклер, Антонелли, Ферстаппен и Норрис шли очень близко друг к другу, и Макларен мог рассчитывать на то, чтобы обойти по крайней мере Ред Булл.



Ситуация в конце зачетной десятки после пит-стопов Лоусона и Пиастри стала более напряженной. Пилот Макларен вступил в борьбу с Колапинто и Бортолето, и в итоге трое пилотов устроили захватывающую гонку за позиции.



На 48-м круге после первого пит-стопа Леклера лидерство перешло к Антонелли. За ним на расстоянии секунды шел Ферстаппен, а еще через полсекунды - Норрис.



Однако, без Леклера Антонелли смог значительно увеличить отрыв от преследователей. Норрис так и не смог обойти Ферстаппена, оставшись на третьем месте. Леклер удержал четвертую позицию против Расселла, что стало хорошим результатом для Феррари.

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