Антонелли стал первым победителем Гран-при Испании на мадридской трассе
В воскресенье, 13 сентября, Мадрид впервые в истории принимал Гран-при Испании.
С самого начала гонки Норрис активно боролся за первенство и сумел удержать лидерство. Это вынудило Антонелли дважды сократить шикану и уступить место Ферстаппену.
Norris defends, Antonelli cuts across the chicane and Piastri and Russell make contact! 🤯 Here is how the race start unfolded in Madrid 👇 #F1 #SpanishGP https://t.co/qZFtORJG6b— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
На пятом кругу Хэмилтон столкнулся с неожиданными проблемами, что привело к его спаду до 14-го места. Причиной стало отказавшие тормоза на его болиде, что в конечном итоге привело к его отставанию.
Verstappen roars back through! 🦁 Hamilton is struggling with his brakes, and soon heads down the escape road #F1 #SpanishGP | LAP 5/57 https://t.co/TyQOXK9vcz— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
К десятому кругу гонщики разбились на три группы. Колапинто, занимая шестое место, держал за собой несколько пилотов, позволяя лидерам уйти вперед. Однако, в итоге, он уступил место Лоусону. Албон возглавил последнюю группу гонщиков.
Lawson moves up into P6! 🔼 He passes the Alpine of Colapinto with a move to the inside at Turn 5 🙌 #F1 #SpanishGP | LAP 10/57 https://t.co/GXm9UaUPNN— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
Вскоре Стролл не справился с поворотом и вызвал виртуальный сейфти-кар. Норрис не успел воспользоваться пит-стопом, Леклера не стали снимать, но остальные лидеры сразу пошли на замену шин. В результате, Макларен снял свой болид после окончания режима VSC, что стоило Норрису четырех позиций, уступив Леклеру, Антонелли, Ферстаппену и Расселу.
⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️ Lance Stroll has stopped at Turn 20 with a brake issue 😳 Antonelli, Verstappen and Russell head to the pit lane 👀 #F1 #SpanishGP | LAP 15/57 https://t.co/O2qbcdVdV4— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
К середине гонки ситуация стабилизировалась. Основное внимание было сосредоточено на погоне Антонелли за Леклером.
Leclerc looks to be pulling away from Antonelli ‼️ There's a three-second gap now between the duo! 👀 #F1 #SpanishGP | LAP 22/57 https://t.co/08FcWWC9Ko— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
На 31-м круге Леклер продолжал удерживать лидерство. Он стабильно держался на расстоянии 3-4 секунд от Антонелли, но вскоре ему предстояло сделать первый пит-стоп. Ранее Расселл сменил комплект, уступив позицию Норрису, который с четвертого места пытался догнать Ферстаппена.
In a rhythm! 💪 Leclerc is pushing out front to increase his gap to Antonelli; the Ferrari setting the best middle sector of the race so far 🟣 #F1 #SpanishGP | LAP 31/57 https://t.co/X74uOVirnM— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
В заключительной части гонки происходила ожесточенная борьба. Леклер, Антонелли, Ферстаппен и Норрис шли очень близко друг к другу, и Макларен мог рассчитывать на то, чтобы обойти по крайней мере Ред Булл.
Hunting... ⚔️ Norris is chasing Verstappen for a net-P2, with Leclerc looking set to pit and come out behind the McLaren 👀 #F1 #SpanishGP | LAP 41/57 https://t.co/mC3Hk6mzwM— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
Ситуация в конце зачетной десятки после пит-стопов Лоусона и Пиастри стала более напряженной. Пилот Макларен вступил в борьбу с Колапинто и Бортолето, и в итоге трое пилотов устроили захватывающую гонку за позиции.
Colapinto 🆚 Bortoleto 🆚 Piastri It's all kicking off in the fight for the final few points-paying positions! 😳 #F1 #SpanishGP | LAP 46/57 https://t.co/VbUvtL5RGq— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
На 48-м круге после первого пит-стопа Леклера лидерство перешло к Антонелли. За ним на расстоянии секунды шел Ферстаппен, а еще через полсекунды - Норрис.
Verstappen and Norris are closing in on Antonelli 👀 The Mercedes driver is in the dirty air of Leclerc, who then heads to the pit lane! #F1 #SpanishGP | LAP 48/57 https://t.co/vaH7rCs3hW— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
Однако, без Леклера Антонелли смог значительно увеличить отрыв от преследователей. Норрис так и не смог обойти Ферстаппена, оставшись на третьем месте. Леклер удержал четвертую позицию против Расселла, что стало хорошим результатом для Феррари.