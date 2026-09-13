Автогол Киева принес победу Житомиру: Полесье лидирует в УПЛ

Полесье обеспечивает себе победу автоголом Левого Берега, укрепляясь в группе лидеров УПЛ.

В первой части игры был забит единственный гол, когда футболисты из Киева неумышленно отправили мяч в свои сетки. На 37-й минуте встречи автоголом отметился полузащитник гостей Сергей Косовский, что дало возможность житомирской команде вырваться вперед. До окончания первого тайма счет остался неизменным.



Во второй части матча тренеры Полесья провели ряд замен, включая замену форварда Игоря Краснопира, который выходил на поле в основном составе. На его позицию вышли Максим Брагару и Александр Назаренко. Тренер Левого Берега также попытался переломить ход игры, выпустив на поле Илью Квасницу и Евгения Банаду. Однако киевская команда не сумела восстановить баланс.



В итоге, Полесье удержало свое незначительное преимущество и забрало три очка. Этот успех принес житомирской команде 15 очков после пяти проведенных матчей, что позволило им укрепиться в группе лидеров УПЛ. Левый Берег, в свою очередь, потерпел первое поражение в сезоне и остался с четырьмя очками.

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