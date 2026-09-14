19-летний Мастантуоно стал самым молодым аргентинцем, забившим хет-трик в пяти топ-лигах, обогнав Месси.

Полузащитник Фиорентины Франко Мастантуоно установил новый рекорд, превосходя предыдущее достижение Лионеля Месси.



В ходе матча против Венеции Мастантуоно забил три гола на 29-й, 30-й и 84-й минутах игры.



В возрасте всего 19 лет и 24 дней он стал самым молодым аргентинцем, кто смог забить хет-трик в пяти топ-лигах. До него этот рекорд держал Лионель Месси.



Также Мастантуоно стал самым юным иностранным игроком, который забил хет-трик в Серии А.



Также сообщалось, что сын Мальдини стал участником серьезной автомобильной катастрофы.