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19-летний Мастантуоно обходит Месси, устанавливая рекорд хет-трика в топ-лигах

19-летний Мастантуоно стал самым молодым аргентинцем, забившим хет-трик в пяти топ-лигах, обогнав Месси.
19-летний Мастантуоно обходит Месси, устанавливая рекорд хет-трика в топ-лигах
Франко Мастантуоно / Getty Images

Полузащитник Фиорентины Франко Мастантуоно установил новый рекорд, превосходя предыдущее достижение Лионеля Месси.

В ходе матча против Венеции Мастантуоно забил три гола на 29-й, 30-й и 84-й минутах игры.

В возрасте всего 19 лет и 24 дней он стал самым молодым аргентинцем, кто смог забить хет-трик в пяти топ-лигах. До него этот рекорд держал Лионель Месси.

Также Мастантуоно стал самым юным иностранным игроком, который забил хет-трик в Серии А.

Также сообщалось, что сын Мальдини стал участником серьезной автомобильной катастрофы.

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