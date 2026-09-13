Росберг: Стратегия Феррари - большой промах

Росберг призывает Феррари установить четкие правила для гонщиков, чтобы предотвратить возможные конфликты на трассе.

Чемпион мира 2016 года по автогонкам Нико Росберг оценил стратегию команды Феррари как серьезный промах.



Росберг настаивает на том, что Феррари необходимо ввести четкие правила для своих гонщиков в отношении взаимодействия на трассе, иначе это может привести к неприятным последствиям.



"Меня удивляет, что в Феррари не устанавливают для своих пилотов четких правил ведения борьбы на трассе. Я считаю это большой ошибкой. Ведь было бы логично заранее предотвратить возможное появление проблемы, усадив гонщиков за стол переговоров и детально обсудить правила их взаимодействия на трассе.

По собственному опыту выступлений за Мерседес - а я знаю, что Тото Вольфф действует так и по сей день, - я знаю, насколько это важно. И чем тщательнее мы готовились к таким ситуациями, тем проще было избежать конфликтов между пилотами. Так что текущий подход Феррари - это верный путь к катастрофе.

Им стоило бы ввести подобные правила, но они этого не делают, оставляя все на усмотрение самих гонщиков. Посмотрим, к чему это приведет. Ведь сегодня они, к тому же, стартуют рядом друг с другом", - заявил он.



Также сообщалось, что Астон Мартин рассматривает возможность замены двигателей Хонда из-за их низкой эффективности и надежности в текущем сезоне.