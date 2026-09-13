Росберг: Стратегия Феррари - большой промах
Чемпион мира 2016 года по автогонкам Нико Росберг оценил стратегию команды Феррари как серьезный промах.
Росберг настаивает на том, что Феррари необходимо ввести четкие правила для своих гонщиков в отношении взаимодействия на трассе, иначе это может привести к неприятным последствиям.
"Меня удивляет, что в Феррари не устанавливают для своих пилотов четких правил ведения борьбы на трассе. Я считаю это большой ошибкой. Ведь было бы логично заранее предотвратить возможное появление проблемы, усадив гонщиков за стол переговоров и детально обсудить правила их взаимодействия на трассе.
По собственному опыту выступлений за Мерседес - а я знаю, что Тото Вольфф действует так и по сей день, - я знаю, насколько это важно. И чем тщательнее мы готовились к таким ситуациями, тем проще было избежать конфликтов между пилотами. Так что текущий подход Феррари - это верный путь к катастрофе.
Им стоило бы ввести подобные правила, но они этого не делают, оставляя все на усмотрение самих гонщиков. Посмотрим, к чему это приведет. Ведь сегодня они, к тому же, стартуют рядом друг с другом", - заявил он.
Также сообщалось, что Астон Мартин рассматривает возможность замены двигателей Хонда из-за их низкой эффективности и надежности в текущем сезоне.