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Росберг: Стратегия Феррари - большой промах

Росберг призывает Феррари установить четкие правила для гонщиков, чтобы предотвратить возможные конфликты на трассе.
Росберг: Стратегия Феррари - большой промах
Нико Росберг / Getty Images

Чемпион мира 2016 года по автогонкам Нико Росберг оценил стратегию команды Феррари как серьезный промах.

Росберг настаивает на том, что Феррари необходимо ввести четкие правила для своих гонщиков в отношении взаимодействия на трассе, иначе это может привести к неприятным последствиям.

"Меня удивляет, что в Феррари не устанавливают для своих пилотов четких правил ведения борьбы на трассе. Я считаю это большой ошибкой. Ведь было бы логично заранее предотвратить возможное появление проблемы, усадив гонщиков за стол переговоров и детально обсудить правила их взаимодействия на трассе.

По собственному опыту выступлений за Мерседес - а я знаю, что Тото Вольфф действует так и по сей день, - я знаю, насколько это важно. И чем тщательнее мы готовились к таким ситуациями, тем проще было избежать конфликтов между пилотами. Так что текущий подход Феррари - это верный путь к катастрофе.

Им стоило бы ввести подобные правила, но они этого не делают, оставляя все на усмотрение самих гонщиков. Посмотрим, к чему это приведет. Ведь сегодня они, к тому же, стартуют рядом друг с другом", - заявил он.

Также сообщалось, что Астон Мартин рассматривает возможность замены двигателей Хонда из-за их низкой эффективности и надежности в текущем сезоне.

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