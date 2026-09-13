Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

19-летний Степанов бьет рекорды: забивает в пятом матче подряд в Эредивизи

Степанов устанавливает новый рекорд Эредивизи, забивая в пяти матчах подряд в возрасте 19 лет.
19-летний Степанов бьет рекорды: забивает в пятом матче подряд в Эредивизи
Артем Степанов

19-летний украинский футболист Артем Степанов продолжает оставаться в центре внимания, забивая гол в пятом матче подряд в Эредивизи. На этот раз он отличился в гостевой игре 6-го тура против Эксельсиора.

Степанов забил гол на 36-й минуте матча. Несмотря на то, что хозяева смогли уравнять счет к концу игры, Утрехт все равно одержал победу благодаря голу Дани де Вита на второй добавленной минуте - 2:1.

Степанов продолжает свой голевой ряд, забивая в пяти матчах подряд. Ранее он забивал АЗ, Спарте, ПСВ и Гоу Эхед Иглс.

Степанов также установил новый рекорд по возрасту. В возрасте 19 лет он стал самым молодым игроком, забившим в пяти матчах Эредивизи подряд с 2001 года.

Кроме того, ранее украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк сыграл ключевую роль в матче с Борнмутом, помогая команде завоевать ничью.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости