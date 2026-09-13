Атлетико без Альвареса: травма исключает нападающего из матча с Сосьедадом

Травма вывела из строя Альвареса: нападающий Атлетико пропустит матч против Сосьедада.

Атлетико не сможет рассчитывать на своего нападающего Хулиана Альвареса в ближайшем матче против Сосьедада, сообщила пресс-служба команды.



Аргентинец был вынужден прекратить тренировку вчера из-за полученной травмы.



Врачи Атлетико планируют определить степень его повреждения, подробности пока не раскрываются.



Тем не менее, Альварес уже исключен из списка игроков на сегодняшний матч.



В текущем сезоне Альварес провел на поле всего 55 минут в Ла Лиге, не забив ни одного гола.



Ранее было заявлено, что украинский форвард Артем Довбик пропустит предстоящий матч против Наполи из-за проблем со здоровьем.