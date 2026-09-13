Холанд лидирует: Манчестер Сити побеждает в дерби, несмотря на удаление Фодена

Манчестер Сити одерживает победу над Манчестер Юнайтед, несмотря на численный убыток, благодаря голу Холланда.

Матч начался с активной атакующей игры обеих команд, без затянутого процесса анализа противника. Впрочем, в половине первого тайма Манчестер Сити оказался в численном убытке, когда Фил Фоден был отправлен за пределы поля за агрессивные действия после нарушения Бруно Фернандеша. Рефери Майкл Оливер вынес ему красную карточку.



Манчестер Юнайтед получил численное преимущество, но не сумел в полной мере воспользоваться им до окончания первого тайма. Самый критический момент для домашней команды произошел после штрафного, когда удар Маркуса Рашфорда угодил в перекладину.



После перерыва "красные дьяволы" проявили большую активность. Майну также попал в рамку ворот, в то время как Доннарумма оставался без дела.



На 61-й минуте Манчестер Сити организовал впечатляющую атаку. Эрлинг Холанн отреагировал на передачу и акробатическим ударом отправил мяч в ворота, установив счет 0:1.



Этот гол стал шестым для Холанна в последних четырех играх и девятым в его карьере в дерби Манчестера.



Манчестер Юнайтед пытался восстановить баланс, но Манчестер Сити устоял в меньшинстве и одержал победу. Команда под управлением Энцо Марески начала чемпионат с четырьмя победами в ряд.



АПЛ-2026/27, 4-й тур



Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 0:1



Гол: Холланд, 61.



Удаление: Фоден, 25.



Также ранее Реал Мадрид разгромил Райо Вальекано в матче Ла Лиги: 4:1.