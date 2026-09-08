Усик вызывает на бой Фьюри: Я иду на тебя, Жадное пузо!
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри, бывшему британскому чемпиону и его прошлому сопернику, против которого он выиграл два раза.
Фьюри призвал Усика к третьему поединку, учитывая неопределенность его следующего боя с Энтони Джошуа. Усик отреагировал на этот вызов через социальные медиа.
Усик, украинский боксер, опубликовал видео своей тренировки на Instagram, обращаясь к Фьюри.
Усик заявил:
Эй, Тайсон, я иду за тобой, брат мой. Ты - Жадное пузо.
К видео Усик добавил подпись:
Все еще думаешь обо мне, Тайсон Фьюри?
Стоит упомянуть, что ранее Сергей Лапин, директор команды Усика, упомянул возможность проведения третьего боя с Фьюри, но не в качестве следующего поединка.