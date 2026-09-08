Усик вызывает на бой Фьюри: Я иду на тебя, Жадное пузо!

Усик ответил на вызов Фьюри к третьему поединку, опубликовав видео своей тренировки и обращение к британскому боксеру в Instagram.

Читайте также: Тайсон Фьюри вызывает Усика на реванш после неудачных переговоров с Джошуа

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри, бывшему британскому чемпиону и его прошлому сопернику, против которого он выиграл два раза.



Фьюри призвал Усика к третьему поединку, учитывая неопределенность его следующего боя с Энтони Джошуа. Усик отреагировал на этот вызов через социальные медиа.



Усик, украинский боксер, опубликовал видео своей тренировки на Instagram, обращаясь к Фьюри.

Усик заявил:

Эй, Тайсон, я иду за тобой, брат мой. Ты - Жадное пузо.

К видео Усик добавил подпись:

Все еще думаешь обо мне, Тайсон Фьюри?





Стоит упомянуть, что ранее Сергей Лапин, директор команды Усика, упомянул возможность проведения третьего боя с Фьюри, но не в качестве следующего поединка.