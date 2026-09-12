Матч УПЛ между Кривбассом и Харьковом отложен из-за угрозы воздушных налетов

Из-за сигналов воздушной тревоги запланированный матч между Кривбассом и Харьковом отложен. Новая дата будет объявлена позже.

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Планировавшийся на субботу, 12 сентября, футбольный матч шестого тура украинской Премьер-лиги между командами Кривбасс и Харьков не прошел.



Запланированная на 13:00 игра на стадионе Горняк в Кривом Роге неоднократно откладывалась из-за сигналов воздушной тревоги. В итоге, из-за угрозы воздушных налетов, команды так и не вышли на поле, и было принято решение о переносе матча.



Согласно информации на официальном сайте УПЛ, новые дата и время проведения игры будут определены в ближайшее время.



Стоит отметить, что после пяти сыгранных матчей Кривбасс имеет в своем активе пять очков и занимает 11-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. Харьков, имея девять баллов, находится на четвертом месте.