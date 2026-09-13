Цыганков дебютировал в Аяксе результативной передачей: установлен окончательный счет матча

Цыганков помог Аяксу одержать победу над Фортуной, отметившись результативной передачей в дополнительное время.

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В субботу, 12 сентября, в рамках шестого тура нидерландского чемпионата Аякс в гостях обыграл Фортуну Ситтард со счетом 5:1.



Украинский вингер Аякса Виктор Цыганков начал игру на скамейке запасных и заменил Стивена Бергейса на 68-й минуте, отличившись результативной передачей в дополнительное время.



На 96-й минуте Цыганков выполнил угловой, после которого Юри Бас головой забил мяч в ворота соперника, установив окончательный счет матча.





🆚 Fortuna Sittard - AFC Ajax | 90+5' YOURI BAAS ! Sur un corner au second poteau de Viktor Tsygankov, le défenseur place une tête plongeante et décroisée. Score : 1-5 https://t.co/QyVRtKCOra — 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) September 12, 2026

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