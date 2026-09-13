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Цыганков дебютировал в Аяксе результативной передачей: установлен окончательный счет матча

Цыганков помог Аяксу одержать победу над Фортуной, отметившись результативной передачей в дополнительное время.
Цыганков дебютировал в Аяксе результативной передачей: установлен окончательный счет матча
Виктор Цыганков записал на свой счет ассист / Getty Images

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В субботу, 12 сентября, в рамках шестого тура нидерландского чемпионата Аякс в гостях обыграл Фортуну Ситтард со счетом 5:1.

Украинский вингер Аякса Виктор Цыганков начал игру на скамейке запасных и заменил Стивена Бергейса на 68-й минуте, отличившись результативной передачей в дополнительное время.

На 96-й минуте Цыганков выполнил угловой, после которого Юри Бас головой забил мяч в ворота соперника, установив окончательный счет матча.



Этот голевой пас стал первым результативным действием Цыганкова в составе Аякса. Это был его второй матч за команду из Амстердама.

Ранее Цыганков рассказал о своих ощущениях от перехода в Аякс из Жироны.

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